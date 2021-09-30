С праздником Веры, Надежды, Любови и Софии: праздничные картинки-поздравления

30 сентября 2021 , 07:04
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Источник:

24 канал

30 сентября украинские христиане чествуют четырех мучениц, которые стали образцом преданности и верности Богу – это Вера, Надежда, Любовь и их мать София. Святые жили во II веке нашей эры в Риме во времена правления императора Адриана.

Святая София назвала дочерей высокими христианскими добродетелями и воспитывала девочек в чистой вере. Сегодня день Ангела празднуют все девушки и женщины, которые имеют эти чудесные имена. Отправьте красивую картинку-поздравление именинницам и пожелайте, чтобы их небесные покровительницы всегда берегли их.

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Праздник Веры, Надежды, Любови и Софии-2021: картинки-поздравления


Поздравление с Днем Веры, Надежды, Любови-2021


Веры, Надежды, Любови: картинки-поздравления


Открытки с праздником Веры, Надежды и Любови​ 2021


Веры, Надежды и Любови-2021: поздравления в открытках


С праздником Веры, Надежды, Любови​-2021


С днем Ангела Веры, Надежды и Любови​-2021


Именины Веры, Надежды, Любови: картинки

Автор: Андріана Будиш