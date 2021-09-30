С праздником Веры, Надежды, Любови и Софии: праздничные картинки-поздравления
Источник:24 канал
30 сентября украинские христиане чествуют четырех мучениц, которые стали образцом преданности и верности Богу – это Вера, Надежда, Любовь и их мать София. Святые жили во II веке нашей эры в Риме во времена правления императора Адриана.
Святая София назвала дочерей высокими христианскими добродетелями и воспитывала девочек в чистой вере. Сегодня день Ангела празднуют все девушки и женщины, которые имеют эти чудесные имена. Отправьте красивую картинку-поздравление именинницам и пожелайте, чтобы их небесные покровительницы всегда берегли их.
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Праздник Веры, Надежды, Любови и Софии-2021: картинки-поздравления
Поздравление с Днем Веры, Надежды, Любови-2021
Веры, Надежды, Любови: картинки-поздравления
Открытки с праздником Веры, Надежды и Любови 2021
Веры, Надежды и Любови-2021: поздравления в открытках
С праздником Веры, Надежды, Любови-2021
С днем Ангела Веры, Надежды и Любови-2021
Именины Веры, Надежды, Любови: картинки