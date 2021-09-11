Усекновение главы Иоанна Предтечи: искренние картинки-поздравления с праздником

11 сентября 2021 , 07:01
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Источник:

24 канал

В христианстве фигура Иоанна Предтечи занимает очень важное место. Святого Иоанна, который совершил обряд крещения Сына Божия по важности ставят после Пречистой Девы. Именно Иоанн Креститель предсказал приход Мессии в этот мир и стал образцом веры для христиан.

Редакция Lifestyle 24 от всей души поздравляет всех верующих с великим днем Усекновения главы Иоанна Крестителя! Радостно желаем вам домашнего тепла, согласия и помощи Божией в жизни!

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Усекновение главы Иоанна Крестителя-2021: красивые картинки-поздравления с праздником


Усекновение главы Иоанна Предтечи-2021: поздравления и картинки


Усекновение главы Иоанна Крестителя 2021: картинки


Поздравление с Днем Усекновения главы Иоанна Предтечи 2021


Усекновение главы Иоанна Крестителя-2021: открытки


Поздравляю с усекновением главы Иоанна Предтечи 2021

Автор: Андріана Будиш