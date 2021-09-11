Усекновение главы Иоанна Предтечи: искренние картинки-поздравления с праздником

07:01

В христианстве фигура Иоанна Предтечи занимает очень важное место. Святого Иоанна, который совершил обряд крещения Сына Божия по важности ставят после Пречистой Девы. Именно Иоанн Креститель предсказал приход Мессии в этот мир и стал образцом веры для христиан.