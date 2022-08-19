Преображение Господне: картинки-поздравления с праздником для близких

Преображение Господне входит в список 12 важнейших праздников в году. В этот день верующие в церкви освящают плоды земли. Также считается, что лето передает эстафету осени и последующие дни лета становятся холоднее. Вы можете поздравить своих родных с этим светлым праздником с помощью наших картинок-поздравлений.

Преображение Господне и Яблочного Спаса празднуют 19 августа. В храмах совершаются праздничные литургии и громко раздаются отовсюду колокола. А люди искренне молятся о благополучии и освящают яблоки в корзинах. Так церковный и народный праздник соединились между собой, пишет 24 канал.

Читайте также Преображение Господне 2022: история и традиции праздника

Перед тем, как Иисус должен был страдать на Голгофе, он взял своих троих учеников и поднялся на гору Фавор. Там Христос преобразился перед ними и показал свою божественную сущность. Его лицо сияло как солнце, а одежда была снежно-белой. В этот момент перед ним предстали в небесной славе два пророка: Моисей и Илия, которые рассказали о том, что ему придется претерпеть мучения в Иерусалиме.

Картинки-поздравления с Преображением Господним

Поздравления с Преображением Господним / Коллаж 24 канала

Картинки-поздравления с Преображением Господним 2022 / Коллаж 24 канала

Праздник Преображения Господня в Украине / Коллаж 24 канала

Преображение Господне картинки-поздравления 2022 / Коллаж 24 канала

Как поздравить с Преображением Господним / Коллаж 24 канала

Картинки-поздравления к Преображению Господню 2022 / Коллаж 24 канала