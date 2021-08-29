С Ореховым Спасом - 2021: картинки-поздравления с религиозным праздником

29 августа 2021 , 06:53
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Источник:

24 канал

В августе христиане всегда празднуют три Спаса – Медовый, Яблочный и Ореховый, который завершает цикл этих праздников. Последний Спас по-другому еще называют Нерукотворным и Полотняным из-за нерукотворной иконы Иисуса Христа, которую чтят в этот день.

Журналисты Lifestyle 24 радостно поздравляют всех верующих с праздником Орехового Спаса! Пусть в ваших домах всегда будет достаток, в душе – покой, а в мыслях – счастье!

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Ореховый Спас-2021: картинки-поздравления


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Поздравляю с Ореховым Спасом 2021


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Автор: Андріана Будиш