Желаем Божьего благословения: искренние картинки-поздравления с Рождеством 25 декабря
Источник:24 канал
25 декабря мир отмечает один из крупнейших праздников христианства – Рождество Иисуса Христа. В этот светлый и радостный день нам хочется поздравить всю родню и сообщить им, что наш Спаситель наконец родился.
Журналисты Lifestyle 24 искренне поздравляют всех украинцев с Рождеством Христовым! Желаем вам уютной семейной атмосферы, много добра в жизни и пусть маленький Иисус всегда помогает вам во всех свершениях.
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Картинки-поздравления с Рождеством 25 декабря
Поздравления с Рождеством 25 декабря
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Рождество 25 декабря: картинки-поздравления
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Открытки с Рождеством 25 декабря
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Рождество 25 декабря: поздравления в открытках
С Рождеством Христовым 25 декабря