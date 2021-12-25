Желаем Божьего благословения: искренние картинки-поздравления с Рождеством 25 декабря

25 декабря 2021 , 07:01
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Источник:

24 канал

25 декабря мир отмечает один из крупнейших праздников христианства – Рождество Иисуса Христа. В этот светлый и радостный день нам хочется поздравить всю родню и сообщить им, что наш Спаситель наконец родился.

Журналисты Lifestyle 24 искренне поздравляют всех украинцев с Рождеством Христовым! Желаем вам уютной семейной атмосферы, много добра в жизни и пусть маленький Иисус всегда помогает вам во всех свершениях.

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Картинки-поздравления с Рождеством 25 декабря


Поздравления с Рождеством 25 декабря


Картинки с Рождеством 2021


Рождество 25 декабря: картинки-поздравления


Поздравляю с Рождеством!


Поздравления с Католическим Рождеством 2021


Открытки с Рождеством 25 декабря


С Католическим Рождеством 2021!


Рождество 25 декабря: поздравления в открытках


С Рождеством Христовым 25 декабря​

Автор: Андріана Будиш