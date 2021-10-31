Поздравляем с Хэллоуином-2021: ужасно веселые картинки-поздравления
Источник:24 канал
Ежегодно в ночь с 31 октября на 1 ноября мир отмечает Хэллоуин. Когда-то верили, что в это время происходят ужасающие вещи, так как вся нечистая сила становится свободной и выходит на землю. Для того, чтобы уберечься и отпугнуть злых духов, люди одевались в жуткие образы и ставили возле дома тыкву с вырезанными рожицами.
По-другому Хэллоуин называли Ведьминой ночью, а появился праздник еще во времена язычества. Если вы празднуете Хэллоуин, то непременно поздравьте всех родных картинками-поздравлениями!
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Картинки-поздравления с Хэллоуином-2021
Картинки на Хэллоуин 2021
Поздравления с Хэллоуином 2021
Хэллоуин 2021: картинки поздравления
Поздравляю с Хэллоуином 2021!
Открытки с Хэллоуином 2021
Поздравления с Хэллоуином 2021 в открытках
Приколы на Хэллоуин 2021
Хэллоуин 2021: картинки-приколы