Праздничные картинки-поздравления с Днем знаний-2021

1 сентября 2021 , 07:00
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Источник:

24 канал

Начало осени всегда собирает вокруг себя праздничную атмосферу, ведь 1 сентября в Украине отмечают День знаний! Каждый год в этот день всей страной раздается звук первого звонка, который созывает всех школьников и студентов возвращаться за парты и получать такие важные знания.

Редакция Lifestyle 24 тепло поздравляет всех педагогов, школьников и студентов с началом нового учебного года! Желаем вам, чтобы знания давались легко и весь учебный процесс проходил с радостью и удовольствием!

К слову Образование во время карантина: как будут учиться школьники и студенты с 1 сентября

Картинки-поздравления с Днем знаний-2021


С Днем знаний 2021: картинки-поздравления


День знаний 2021: картинки-поздравления


Картинки с Днем знаний 2021​


Поздравления с Днем знаний 2021


Картинки с 1 сентября


Поздравляю с Днем знаний-2021!


Открытки с 1 сентября


День знаний 2021: поздравления в открытках​


С 1 сентября!

Автор: Андріана Будиш