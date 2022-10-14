С Днем защитников и защитниц Украины: красивые картинки-поздравления для наших воинов

14 октября в Украине отмечают День защитников и защитниц. Это праздник доблестных и несгибаемых духом людей, которые защищают наш мир и покой во время полномасштабного вторжения России в Украину. Поздравьте сегодня наших воинов и поблагодарите их за то, что защищают Украину и защищают ее суверенитет.

В этом году День защитников и защитниц очень важен, ведь сейчас наши воины каждый день воюют за светлое и мирное будущее Украины. Оно было начато в 2014 году указом тогдашнего президента после того, как Россия аннексировала Крымский полуостров. В то время появилась тенденция отказа от всего, что связано с Россией, в том числе от всех советских символов и праздников. Этот день заменил советский праздник "День защитника Отечества", который отмечали 23 февраля. По случаю этого праздника мы подготовили подборку поздравительных открыток, пишет 24 канал.

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День защитников и защитниц – картинки-поздравления с праздником

День защитников и защитниц Украины картинки-поздравления / Фото "Главред"

Картинки-поздравления с Днем защитников и защитниц / Фото "ТСН"

Поздравление с Днем защитников и защитниц в картинках / Фото "МегаЗнайка"

День защитников и защитниц Украины картинки-поздравления / Фото "Amazing Ukraine"

Хорошие картинки-поздравления с Днем защитников и защитниц / Фото "Главред"

День защитников и защитниц Украины – поздравительные открытки / Фото "Amazing Ukraine"

Поздравительные картинки с Днем защитников 2022 / Фото "Главред"

С Днем защитников Украины картинки-поздравления / Фото "ВолыньИнфо"

День защитников и защитниц Украины – поздравительные картинки / Фото "ТСН