Праздничные картинки-поздравления с Международным днем врача-2021

4 октября 2021 , 06:44
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Источник:

24 канал

Международный день врача в мире чествуют каждый первый понедельник октября. Этот праздник создан для поддержки и солидарности всех врачей мира. Обычно в это событие медики посещают различные конференции и лекции.

Журналисты Lifestyle 24 выражают большую благодарность и признательность всем тем, кто занимается врачебным делом и заботится о нашем здоровье. В такой непростое пандемийное время, как сейчас, врачи особенно нуждаются в простом и человеческом "спасибо", которое согреет и добавит мотивации двигаться дальше.

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Картинки-поздравления с Международным днем врача-2021


Международный день врача 2021: картинки


Поздравления с Международным днем врача 2021


С Международным днем врача 2021


Международный день врача 2021: картинки поздравления


Международный день врача: открытки с профессиональным праздником


Поздравляю с Международным днем врача 2021


Международный день врача: поздравительные открытки


С Днем врача 2021

Автор: Андріана Будиш