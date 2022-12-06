День Вооруженных Сил Украины: история праздника, красивые картинки-поздравления для защитников

6 декабря в Украине отмечают важный праздник – День Вооруженных Сил Украины. Это праздник мужественных и сильных духом людей, защищающих нашу страну от врага. Поздравьте их сегодня с профессиональным праздником и выразите свою благодарность.

До русско-украинской войны в этот день происходили разные торжественные события, церемонии вручения государственных наград, а также церемония возложения цветов к могиле неизвестного солдата, пишет 24 канал.

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История Дня Вооруженных Сил Украины

Профессиональный праздник всех украинских военнослужащих был установлен постановлением ВРУ в 1993 году. Символично, что отмечают 6 декабря, ведь именно в этот день в 1991 году был принят закон Украины "О Вооруженных силах Украины". Эта дата символически совпадает с началом Первого зимнего похода армии УНР, который стал знаменитой страницей в украинской армии.

В состав Вооруженных сил Украины входят:

Сухопутные войска;

Противовоздушные войска;

Военно-морские силы;;

регулярная и контрактная армия;

Пограничники;

Внутренние войска;

Служба чрезвычайных ситуаций.

В 2016 году были добавлены Силы специальных подразделений.

Вооруженные силы Украины – один из важных и основополагающих элементов стабильного и уверенного развития Украинского государства и гарантия его государственного суверенитета. Поэтому 6 декабря мы чествуем всех, кто имеет почетное звание военнослужащего. Они выбрали для себя нелегкий путь – защищать Украину, ее независимость и суверенитет. Наши защитники жертвуют всей, и даже своей жизнью.

Картинки-поздравления с Днем Вооруженных Сил Украины

День Вооруженных Сил Украины – картинки-поздравления / Фото из открытых источников

Картинки-поздравления с Днем Вооруженных Сил Украины / Фото из открытых источников

День Вооруженных Сил Украины 2022 – картинки / Фото "Світ.ua"

Поздравления в картинках с Днем Вооруженных Сил Украины / Фото "Волынская областная государственная администрация"

День Вооруженных Сил Украины 2022 – хорошие картинки / Фото "Радио MAXIMUM"

Отличные открытки для защитников с Днем Вооруженных Сил Украины / Фото "Конотоп.City"

Поздравления с Днем Вооруженных Сил Украины – красивые картинки / Фото из открытых источников

День Вооруженных Сил Украины – картинки / Фото из открытых источников

Картинки-поздравления с Днем Вооруженных Сил Украины 2022 / Фото из открытых источников