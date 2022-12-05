Международный день волонтера 2022: история важного праздника, красивые картинки-поздравления

5 декабря в Украине и в мире отмечают Международный день волонтера. Этот день посвящен людям, которые добровольно и бескорыстно помогают тем, кто нуждается в помощи. Сегодня украинские волонтеры – это важная часть нашего народа, которая приближает нашу общую победу.

Волонтерство – это хорошая возможность стать лучше, делая добро другим. Оно заложено в генетическом коде и культуре украинцев. Это родство и взаимопомощь особенно ощутимы в трудные периоды для Украины, это можно заметить и сейчас во время полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Поэтому по случаю праздника мы сделали для вас подборку картинок для близких и друзей, чтобы вы могли поздравить тех, кто встал в ряды волонтеров, пишет 24 канал.

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История Международного дня волонтеров

Официальное название Дня волонтера – Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития. Праздник был основан по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН в 1985 году с целью повышения осведомленности о важном вкладе волонтеров в обществе. Также поощрять как можно больше людей приобщаться к движению волонтеров.

Во всемирной декларации Добровольцев отмечено, что волонтеры имеют право посвящать свое время, талант и энергию коллективным и индивидуальным акциям, не ожидая никакого вознаграждения. То есть волонтеры – это люди, которые свое свободное время тратят на пользу и улучшение мира.

В Украине волонтерское движение началось в 90-е годы 20 века, а на уровне государства официально было признано 10 декабря 10 декабря 2003 года постановлением Кабинета Министров.

Картинки-поздравления с Международным днем волонтера

Международный день волонтера – картинки-поздравления / Фото из открытых источников

День волонтера 2022 – прекрасные открытки / Фото "Факты"

Поздравления с Международным днем волонтера – картинки / Фото "АрмияInform"

День волонтера 2022 – картинки-поздравления с праздником / Фото из открытых источников

Картинки-поздравления с Международным днем волонтера / Фото "Всеобразование"

Международный день волонтера – поздравление с праздником / Фото из открытых источников

Картинки-поздравления с Международным днем волонтера / Фото "Факты"

День волонтера – картинки / Фото European University Sports Association