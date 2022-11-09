День украинской письменности и языка 2022: красивые поздравительные открытки с праздником для украинцев

Каждый год 9 ноября в Украине отмечают День украинской письменности и языка. Дата была выбрана не случайно, поскольку сегодня также чтим память Нестора-Летописца, который был последователем создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия.

Начиная с 2000 года, все желающие украинцы пишут "Радиодиктант национального единства", с помощью которого они могут проверить свое знание украинского языка. По случаю этого важного праздника мы подготовили поздравительные открытки, которые порадуют ваших родных и друзей, пишет 24 канал.

Читайте также 10 книг, чтобы написать Диктант единства без ошибок

"День украинской письменности и языка" был начат 9 ноября 1997 года Указом тогдашнего президента. В этот день по традиции в школах проводятся тематические уроки по украинскому языку и литературе, а также стартует Международный конкурс знатоков украинского языка имени Петра Яцика.

Картинки-поздравления с Днем украинской письменности и языка

День письменности – красивые картинки / Фото "Тернопольский городской совет"

С Днем письменности – картинки-поздравления / Фото "Язык – ДНК нации"

Поздравление с Днем украинской письменности и языка / Фото "Пустунчик"

Картинки с Днем украинской письменности и языка / Фото из открытых источников

Поздравления с Днем украинской письменности и языка / Фото из открытых источников

День украинской письменности – картинки-поздравления / Фото из открытых источников

С Днем украинской письменности – картинки / Фото из открытых источников

Поздравительные открытки с Днем письменности / Фото "Реалист"