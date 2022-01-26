С Международным днем таможенника: подборка праздничных открыток-поздравлений

26 января 2022 , 07:01
Читати новину українською

Источник:

24 канал

26 января в мире празднуют День таможенника. Эта специальность требует ответственности и дисциплинированности, а также эта профессия считается одной из самых престижных. Поздравьте родных, коллег или друзей с праздником.

Поздравление с профессиональным праздником должно вызывать улыбку и звучать искренне. Красивым вариантом поздравления будет открытка с радостными пожеланиями, которые вдохновляют человека на свершения и обеспечат ему счастливое настроение.

Также Выходные в 2022 году: календарь праздничных дней в Украине

Картинки-поздравления с Международным днем таможенника-2022


Международный день таможенника 2022: картинки-поздравления


Картинки с Международным днем таможенника 2022


Поздравление с Международным днем таможенника 2022


С Международным днем таможенника 2022!


Поздравляю с Днем таможенника 26 января


Открытки с Международным днем таможенника 2022


Международный день таможенника 2022: поздравления в открытках


Международный день таможенника-2022: приколы

Автор: Андріана Будиш