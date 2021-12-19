День святого Николая-2021: теплые картинки-поздравления с праздником

19 декабря 2021 , 06:56
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Источник:

24 канал

19 декабря едва ли не самый любимый праздник всех детей и взрослых – День святого Николая. Это событие насыщено доброй магией, семейным теплом и уютом. Поделитесь этим волшебным настроением с родными и отправьте им красивую открытку с праздником Николая.

Праздник Николая чаще всего ассоциируется с чудесами, радостями и праздничной атмосферой. Этот день полон детской сказкой и тем, чего больше всего ждет малышня – подарков от дедушки с седой бородой.

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Картинки-поздравления с Днем святого Николая-2021


Картинки с Днем святого Николая 2021


Поздравления с Днем святого Николая 2021


День святого Николая 2021: картинки-поздравления


День святого Николая 2021: картинки


Открытки с Днем святого Николая 2021


Поздравляю с Днем святого Николая 2021


С Днем святого Миколая!


День святого Николая 2021: поздравления в открытках

Автор: Андріана Будиш