День Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины 2022: история праздника и замечательные открытки-поздравления

12 декабря в Украине отмечается День Сухопутных войск. Это профессионально праздник военнослужащих, которые сегодня уверенно удерживают боевые позиции и дают достойный отпор российской агрессии. В этот день принято приветствовать всех воинов Сухопутных войск и благодарить за их нелегкую службу.

Праздник Сухопутных войск – день, посвященный мужественным и смелым воинам, которые даже в самое сложное время обеспечивают надежную оборону нашей Украины. Их роль всегда была одной из самых выдающихся на поле боя, они крепко защищают суверенитет и территориальную целостность страны. пишет 24 канал.

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История начала Дня Сухопутных войск

Сухопутные войска были сформированы в составе Вооруженных сил Украины согласно Указу Президента в соответствии со статьей 4 Закона Украины "О Вооруженных Силах Украины" в 1996 году. Они являются основным носителем могущества украинского государства. По численности Сухопутные войска составляют около половины Вооруженных сил Украины.

Организационно Сухопутные войска состоят из:

Командование Сухопутных войск ВСУ;

оперативных командований Юг, Север, Запад, Восток

частей непосредственного подчинения Командованию Сухопутных войск ВСУ.

Картинки-поздравления с Днем Сухопутных войск Украины

День Сухопутных войск Украины – картинки-поздравления / Фото "УНИАН"

Картинки-поздравления с Днем Сухопутных войск / Фото Obozrevatel

День Сухопутных войск – картинки / Фото "УНИАН"

Поздравления в картинках с Днем Сухопутных войск Украины / Фото Obozrevatel

День Сухопутных войск – красивые картинки-поздравления / Фото "УНИАН"

Великолепные открытки с Днем Сухопутных войск 2022 / Фото "Главред"

Поздравления с Днем Сухопутных войск – невероятные картинки для воинов / Фото "НВ"