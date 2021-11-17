Пусть учеба идет легко, а жизнь будет полна веселья: открытки с Международным днем студента-2021

17 ноября 2021 , 06:59
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Источник:

24 канал

Студенческая жизнь ассоциируется у нас не только с "грызению гранита науки", но и со спонтанными безумными идеями, радостями и наслаждением от молодости. Именно 17 ноября в мире отмечают особый и веселый праздник – День студента!

Студенческие годы – это тот интересный период, когда перед молодым человеком встает весь мир и он выбирает, что ему делать и как жить. Студенческая жизнь –это тот этап, когда мы переходим из своей детскости во взрослость, преодолеваем разные препятствия, которые встают на нашем пути и закаляют нас. Мы духовно растем в этом периоде, поэтому он по-своему особенный для каждого студента. Редакция Lifestyle 24 искренне и тепло поздравляет всех студентов с праздником!

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Международный день студента-2021: картинки-поздравления с праздником


Картинки с Международным днем студента 2021


Международный день студента 2021: поздравления


Международный День студента 2021 открытки


Международный день студента 2021: открытки и поздравления


Прикольные картинки на Международный день студента 2021


Поздравляю с Днем студента 2021


Международный день студента празднуют 17 ноября

Автор: Андріана Будиш