День спасателя в Украине: красивые картинки-поздравления

17 сентября 2021 , 07:02
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Источник:

24 канал

Ежегодно 17 сентября украинские спасатели отмечают особый день – свой профессиональный праздник. Каждый день люди, которые работают по этой профессии рискуют своей жизнью, чтобы спасти и защитить жизни других.

День спасателя прекрасная возможность, чтобы выразить благодарность и уважение тем, кто беспокоится о нашей безопасности и готов прийти на помощь в любое время!

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Картинки-поздравления с Днем спасателя-2021


День спасателя-2021: картинки-поздравления


Поздравления с Днем спасателя 2021


С Днем спасателя: картинки


Поздравляю с Днем спасателя 2021


День спасателя 2021: поздравления в открытках


День спасателя в Украине празднуют 17 сентября


Картинки с Днем спасателя-2021 коллеге

Автор: Андріана Будиш