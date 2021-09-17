День спасателя в Украине: красивые картинки-поздравления
17 сентября 2021 , 07:02Читати новину українською
Источник:24 канал
Ежегодно 17 сентября украинские спасатели отмечают особый день – свой профессиональный праздник. Каждый день люди, которые работают по этой профессии рискуют своей жизнью, чтобы спасти и защитить жизни других.
День спасателя прекрасная возможность, чтобы выразить благодарность и уважение тем, кто беспокоится о нашей безопасности и готов прийти на помощь в любое время!
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Картинки-поздравления с Днем спасателя-2021
День спасателя-2021: картинки-поздравления
Поздравления с Днем спасателя 2021
С Днем спасателя: картинки
Поздравляю с Днем спасателя 2021
День спасателя 2021: поздравления в открытках
День спасателя в Украине празднуют 17 сентября
Картинки с Днем спасателя-2021 коллеге