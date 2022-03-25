Спасибо за защиту: торжественные картинки-поздравления с Днем СБУ

25 марта 2022 , 07:01
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25 марта сотрудники Службы безопасности Украины отмечают профессиональный праздник. Выразите свою поддержку родным, друзьям или коллегам в это непростое время войны и пришлите им теплую картинку, которая поднимет настроение.

Вместе с Вооруженными Силами Украины СБУ постоянно работает и защищает наше государство от лап хищной России. Работники Службы Безопасности сейчас, как никогда заслуживают признательности и уважения, обязательно поздравьте их с праздником.

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Картинки-поздравления с Днем СБУ


День СБУ 2022: картинки-поздравления


Поздравление с Днем СБУ 2022


Картинки с Днем СБУ 2022


С Днем Службы Безопасности Украины 2022


С Днем СБУ!


Поздравляю с Днем СБУ


С Днем СБУ 25 марта

Автор: Андріана Будиш