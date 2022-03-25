Спасибо за защиту: торжественные картинки-поздравления с Днем СБУ
25 марта 2022 , 07:01Читати новину українською
25 марта сотрудники Службы безопасности Украины отмечают профессиональный праздник. Выразите свою поддержку родным, друзьям или коллегам в это непростое время войны и пришлите им теплую картинку, которая поднимет настроение.
Вместе с Вооруженными Силами Украины СБУ постоянно работает и защищает наше государство от лап хищной России. Работники Службы Безопасности сейчас, как никогда заслуживают признательности и уважения, обязательно поздравьте их с праздником.
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Картинки-поздравления с Днем СБУ
День СБУ 2022: картинки-поздравления
Поздравление с Днем СБУ 2022
Картинки с Днем СБУ 2022
С Днем Службы Безопасности Украины 2022
С Днем СБУ!
Поздравляю с Днем СБУ
С Днем СБУ 25 марта