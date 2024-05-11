С днем рождения, кума: подборка искренних поздравлений, которые поразят до глубины души

В день рождения кумы должны звучать лучшие поздравления. Ведь она не только крестная мать ребенка, но и человек, который всегда поддержит, даст совет, скажет доброе слово или просто обнимет или выслушает, когда необходимо.

Часто кума – это лучик солнца, который поднимает всем настроение и развеселяет, даже в моменты грусти. Если у вашего близкого человека скоро день рождения, то сохраняйте пожелания, которые подготовил LifeStyle 24.

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Поздравления с днем рождения для кумы

Дорогая кума, хочу от всей души поздравить тебя с днем рождения! Желаю, чтобы каждый миг приносил только радость, счастья и незабываемые впечатления. Ты – не только замечательная кума, но и надежная подруга, всегда готова помочь и поддержать. Пусть жизнь будет наполнена яркими событиями, неисчерпаемыми возможностями и безграничной любовью! Желаю крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и искренних улыбок, которые будут освещать твои дни.

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Любимая кума, поздравляю с днем рождения! Ты – особенный человек, который приносит в жизнь свет и тепло. Желаю огромной любви, несокрушимой силы духа и неиссякаемой энергии для достижения всех своих мечтаний. Пусть этот день будет лишь началом самых ярких событий в твоей жизни.

С днем рождения, кума / Фото ForKids

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(Имя кумы), ты – лучшая кума в мире, всегда рядом в сложные моменты и искренне радуешься, когда происходит что-то положительное. Желаю крепкого здоровья, безграничного счастья и огромного успеха во всем, за что будешь браться. Пусть жизнь приносит тебе только самое лучшее! С днем рождения!

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Дорогая кума, поздравляю тебя с днем рождения! Пусть каждый момент сегодня будет наполнен радостью, любовью и сюрпризами. Ты делаешь жизнь своих близких ярче, за что они очень благодарны. Хорошего празднования!

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Самая лучшая кума, ты – удивительная женщина, которая способна на невероятные вещи, я верю в твои безграничные возможности. Пусть каждый день будет полон света и добра, а ты всегда будешь окружена любовью и поддержкой. С днем рождения!

С днем рождения, кума / Фото ForKids

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С днем рождения, дорогая кума! Спасибо тебе за дружбу, поддержку и любовь, которые приносишь в мою жизнь. Очень счастлив иметь такую куму. Пусть этот день будет по-настоящему особенным и запомнится навсегда!