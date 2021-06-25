С праздником: картинки-поздравления с Международным днем моряка-2021

В мире Международный день моряка ежегодно отмечают 25 июня. Вклад моряков в международную торговлю и в развитие мировой экономики – огромен, поэтому чтобы почтить мореплавателей в 2010 году решили учредить их профессиональный праздник.

Ежегодно в День моряка организуются различные мероприятия и встречи для представителей этой профессии. Часто на этих встречах затрагиваются проблемы, которые затрудняют нормальную работу в этой сфере, к примеру, пиратство.

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Картинки-поздравления с Днем моряка-2021



День моряка 2021: картинки-поздравления



День моряка 2021: картинки



День моряка 2021: поздравления



Поздравляю с Днем моряка 2021!



С Днем моряка 2021!



Картинки с Днем моряка 2021