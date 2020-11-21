21 ноября христиане отмечают день святого Михаила, или Собор святого архистратига Михаила. В этот день принимают поздравления все мужчины, которые носят имя Михаил. Это имя является одним из самых популярных в Украине. Происходит имя Михаил от еврейских слов ""ми-ка-эль", что означает "Тот, кто подобен Богу".

Архангела Михаила считают покровителем военных, полицейских, моряков, парашютистов, метеорологов и фехтовальщиков. Он является ангелом милосердия за людей перед Богом, надзиратель небесного воинства в последней битве против сил зла. Об этом пишет 24 канал.

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Украинцы считают Михаила покровителем столицы – Киева. Именно поэтому на современном гербе Киева изображен образ архистратига с мечом.

Именины – это праздник души и тепла, поэтому редакция LifeStyle 24 собрала лучшие картинки, чтобы вы могли поздравить не только словами, но и отправить праздничную открытку.

Картинки с Днем ангела Михаила



Картинки с Днем ангела Михаила



Картинки с именинами Михаила



Картинки с Днем ангела Михаила



Картинки с именинами Михаила



Картинки с Днем ангела Михаила



Картинки с именинами Михаила



Картинки с Днем ангела Михаила