Всемирный день философии-2021: подборка красивых открыток-поздравлений
Источник:24 канал
Каждый третий четверг ноября в мире отмечается День философии. Этот особый праздник учредила ЮНЕСКО с целью сделать философию понятной для каждого. Также суть празднования усматривается в том, чтобы найти возможность подискутировать о глобальных культурных и социальных проблемах.
Обычно во Всемирный день философии проводят разнообразные философские конференции, лекции, встречи с выдающимися культурными деятелями, выставки книг, касающихся актуальных философских проблем.
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Всемирный день философии-2021: картинки-поздравления с праздником
Картинки поздравления с Днем философа 2021
Всемирный день философии: открытки
Картинки с Всемирным днем философии
С Днем философии 2021!