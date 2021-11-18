Всемирный день философии-2021: подборка красивых открыток-поздравлений

18 ноября 2021 , 07:03
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Источник:

24 канал

Каждый третий четверг ноября в мире отмечается День философии. Этот особый праздник учредила ЮНЕСКО с целью сделать философию понятной для каждого. Также суть празднования усматривается в том, чтобы найти возможность подискутировать о глобальных культурных и социальных проблемах.

Обычно во Всемирный день философии проводят разнообразные философские конференции, лекции, встречи с выдающимися культурными деятелями, выставки книг, касающихся актуальных философских проблем.

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Всемирный день философии-2021: картинки-поздравления с праздником


Картинки поздравления с Днем философа 2021

Поздравления с Всемирным днем философии-2021


Всемирный день философии: открытки


Картинки с Всемирным днем философии​


С Днем философии 2021!

Автор: Андріана Будиш