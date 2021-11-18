Всемирный день философии-2021: подборка красивых открыток-поздравлений

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Каждый третий четверг ноября в мире отмечается День философии. Этот особый праздник учредила ЮНЕСКО с целью сделать философию понятной для каждого. Также суть празднования усматривается в том, чтобы найти возможность подискутировать о глобальных культурных и социальных проблемах.