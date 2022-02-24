Хороших клиентов и удачных коктейлей: картинки-поздравления с Международным днем бармена-2022
24 февраля все бармены мира отмечают профессиональный праздник. Украина отмечает Международный день барменов вместе со странами-членами Международной Ассоциации Барменов, основанной 24 февраля 1951 года.
Ранее украинские бармены чествовали профессиональный праздник 6 февраля, в день чествования святого Аманда. Традицию основали по совместной инициативе киевского рок-клуба "Докер Паб" и Международного центра барменов "Planet Z". Однако в дальнейшем бармены Украины решили приобщиться к всемирному обычаю и празднуют событие 24 февраля.
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Картинки-поздравления с Международным днем бармена-2022.
Международный день бармена-2022: картинки-поздравления
Поздравления с Международным днем бармена-2022
Открытки с Днем бармена 24 февраля
Поздравляю с Международным днем бармена-2022
Картинки с Международным днем бармена-2022
С Международным днем бармена 2022!