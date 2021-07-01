Желаем счастья: картинки-поздравления с Днем архитектуры Украины 2021
Источник:24 канал
День архитектуры в 2021 году отмечают 1 июля. Этот праздник в нашем государстве установили еще 26 лет назад, в 1995 году по указу Президента Украины. За большой вклад архитекторов, градостроителей, творческих союзов в градостроительство и создали праздник – День архитектуры. Поздравьте родных, близких или знакомых с Днем архитектуры Украины и пожелайте им благополучия и творческого вдохновения.
В нашем государстве насчитывается около 14 тысяч памятников архитектуры, 46 крупных исторических культурных заповедников и более 1000 объектов паркового искусства. Все это создано человеческими руками, которые без устали трудятся и творят такие архитектурные чудеса. Редакция Lifestyle 24 поздравляет всех работников сферы градостроительства и архитектуры. Желаем вам много здоровья и радостей жизни!
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Картинки-поздравления с Днем архитектуры Украины 2021
День архитектуры 2021: поздравления и картинки
День архитектуры Украины: картинки-поздравления
С Днем архитектуры Украины 2021!
Поздравляю с Днем архитектуры Украины!
Картинки с Днем архитектуры 2021
Поздравления с Днем архитектуры Украины 2021
Поздравление с Днем архитектуры Украины коллеге