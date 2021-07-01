Желаем счастья: картинки-поздравления с Днем архитектуры Украины 2021

1 июля 2021 , 07:00
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Источник:

24 канал

День архитектуры в 2021 году отмечают 1 июля. Этот праздник в нашем государстве установили еще 26 лет назад, в 1995 году по указу Президента Украины. За большой вклад архитекторов, градостроителей, творческих союзов в градостроительство и создали праздник – День архитектуры. Поздравьте родных, близких или знакомых с Днем архитектуры Украины и пожелайте им благополучия и творческого вдохновения.

В нашем государстве насчитывается около 14 тысяч памятников архитектуры, 46 крупных исторических культурных заповедников и более 1000 объектов паркового искусства. Все это создано человеческими руками, которые без устали трудятся и творят такие архитектурные чудеса. Редакция Lifestyle 24 поздравляет всех работников сферы градостроительства и архитектуры. Желаем вам много здоровья и радостей жизни!

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Картинки-поздравления с Днем архитектуры Украины 2021


День архитектуры 2021: поздравления и картинки


День архитектуры Украины: картинки-поздравления


С Днем архитектуры Украины 2021!


Поздравляю с Днем архитектуры Украины!


Картинки с Днем архитектуры 2021


Поздравления с Днем архитектуры Украины 2021


Поздравление с Днем архитектуры Украины коллеге

Автор: Квітослава Туз