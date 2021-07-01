Желаем счастья: картинки-поздравления с Днем архитектуры Украины 2021

07:00

День архитектуры в 2021 году отмечают 1 июля. Этот праздник в нашем государстве установили еще 26 лет назад, в 1995 году по указу Президента Украины. За большой вклад архитекторов, градостроителей, творческих союзов в градостроительство и создали праздник – День архитектуры. Поздравьте родных, близких или знакомых с Днем архитектуры Украины и пожелайте им благополучия и творческого вдохновения.