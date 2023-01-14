День ангела Василия 2023: красивые картинки-поздравления с именинами

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14 января в Украине чествуют святого Василия Великого. Это не только великий церковный праздник, ведь его празднование связано с древними народными обычаями. Утром ребята ходят от дома в дом засевать, чтобы следующий год был щедрым на урожай. Также в эту же дату свой День ангела празднуют ребята и мужчины с именем Василий.