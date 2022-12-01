С Днем ангела Романа 2022: невероятные картинки-поздравления с именинами

1 декабря в Украине День ангела отмечают мужчины которых зовут Роман. По своему темпераменту они любознательны и добры. Сегодня прекрасная возможность поздравить их с помощью наших картинок, это непременно улучшит им настроение и вызовет улыбку на лице.

Из греческого языка имя Роман означает – "крепкий, сильный". К нам оно поступило из Византии, а в Киевской Руси оно приобрело популярность после принятия христианства, пишет 24 канал.

Читайте также День ангела в декабре 2022: календарь именин в месяц

Согласно церковному календарю День ангела Романа приходится на следующие дни в году:

18 января;

11, 16 февраля;

2 и 29 марта;

15 мая;

5, 13 июня;

1, 6, 11, 15, 23 августа;

8, 16, 24 сентября;

8, 14 октября;

13 ноября;

1, 10 декабря.

Картинки-поздравления с Днем ангела Романа

Картинки с Днем ангела Романа 2022 / Фото "РадиоТрек"

Поздравление с именинами Романа 2022 в картинках / Фото "Радио МАКСИМУМ"

Картинки-поздравления с днем ангела Романа / Фото "ВолыньИнфо"

День ангела Романа – поздравление в картинках / Фото "Радио МАКСИМУМ"

С именами Романа – картинки-поздравления / Фото из открытых источников

С Днем ангела Романа 2022 – картинки-поздравления / Фото "Радио МАКСИМУМ"

День ангела Романа – красивые открытки с праздником / Фото из открытых источников

День ангела Романа – поздравительные картинки / Фото "Радио МАКСИМУМ"