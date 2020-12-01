1 декабря православная церковь чтит память святого мученика Романа, пострадавшего за веру. Издавна украинский народ чтит святого Романа, как целителя. Также говорят, что праздник Романа начинает цикл новогодне-рождественских праздников. В этот день день День ангела празднуют все мужчины, которые носят имя Роман.

В этот день принято поздравлять всех романов с именинами. Это имя считается одним из самых популярных, поэтому не забудьте поздравить своих братьев, друзей, коллег, знакомых или пап с этим замечательным праздником. Читайте также Картинки-поздравления с Днем ангела: праздничная подборка Картинки с именинами Романа

Именины Романа 2020

Картинки с Днем ангела Романа

Именины Романа 2020

Картинки с Днем ангела Романа

Именины Романа 2020

Картинки с Днем ангела Романа

Именины Романа 2020

Картинки с Днем ангела Романа

Именины Романа 2020

Картинки с Днем ангела Романа