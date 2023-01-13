День памяти преподобной Мелании: история праздника и красивые открытки с Днем ангела

13 января в Украине отмечают День памяти преподобной Мелании Римлянки. Также в эту же дату День Ангела отмечают девушки и женщины, которые названы этим именем. По случаю столь замечательного события мы подготовили подборку замечательных картинок-поздравлений.

В народе день памяти преподобной Мелании называется "Меланка". 13 января украинцы собираются за праздничным столом на Щедрый вечер, а затем девушки идут щедровать, желая согласия и счастья на весь следующий год, пишет 24 канал.

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История Дня памяти преподобной Мелании

Святая Мелания была монахиней и жила в Риме во времена заброса Римской империи. Свое имя получила в честь бабушки – Мелании.

Мелания воспитывалась в знатной и зажиточной семье из рода Валериев Мессал. Согласно традиции ее рода, мужчины были язычниками, а женщины христианками. С самого детства Мелания любила Бога и мечтала посвятить всю свою жизнь служению Господу. Однако ее родители, как были очень богатые люди, видели девушку только наследницей рода.

В 397 году Меланию насильно выдали замуж за богатого юношу Пиниана. Благодаря этому браку женщина получила поместья в Африке, Италии и Испании. Однако все земное богатство не привлекало ее. Вскоре Мелания так повлияла на своего мужа, что на седьмом году супружеской жизни она все же решила посвятить себя монашеской жизни. Они вместе с мужем продали все свои имения и раздали нуждающимся.

Мелания посещала больных и отверженных. Она с мужем помогали бедным и принимали у себя путешественников, давала деньги на монастыри и храмы. Пиниан покупал земли монастырям в Месопотамии, Палестине, Сирии, Египте, а Мелания даже переписывала священные книги и раздавала их потом беднякам.

Картинки-поздравления с Днем ангела Мелании

Картинки с Днем ангела Мелании 2023 / Фото из открытых источников

Картинки-поздравления с Днем ангела Мелании / Фото из открытых источников

Картинки-поздравления с Днем ангела Миланы 2023 / Фото "Факты"

Поздравления с Днем ангела Мелании в картинках / Фото из открытых источников

Картинки-поздравления с Днем ангела Миланы / Фото "Факты"

День ангела Мелании 2023 – картинки-поздравления, красивые открытки / Фото из открытых источников

С Днем ангела Миланы – картинки-поздравления с именинами / Фото из открытых источников

Картинки-поздравления с Днем ангела Мелании 2023 / Фото из открытых источников

День ангела Мелании – картинки / Фото из открытых источников