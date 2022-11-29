С Днем ангела Матфея: красивые картинки-поздравления для самых родных
29 ноября ребята и мужчины по имени Матвей отмечают свой День ангела. В этот день церковь почитает апостола и евангелиста Матфея, который был учеником Иисуса Христа.
Когда-то имя Матвей было считалось довольно редким, а сейчас оно стало популярным. Значение этого имени с древнееврейского языка в переводе означает "долгожданный", "желаемый" или "Божий дар". Мы подготовили для вас подборку картинок и прекрасных слов, чтобы вы могли поздравить сегодня Матвеев, отмечает 24 канал .
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День ангела Матвей празднует несколько раз в году:
- 25 апреля;
- 13 июля;
- 22 августа;
- 11, 18 октября;
- 29 ноября.
Картинки-поздравления с Днем ангела Матфея
Картинки с Днем ангела Матвея 2022 / Фото "1+1"
Поздравления с именинами Матвея 2022 в картинках / Фото из открытых источников
Картинки-поздравления с днем ангела Матвея / Фото из открытых источников
С именами Матвея картинки-поздравления / Фото из открытых источников
День ангела Матвея – поздравления в картинках / Фото "Радио МАКСИМУМ"
С Днем ангела Матфея 2022 картинки-поздравления / Фото из открытых источников
С Днем ангела Матвея поздравления 2022 / Фото "Радио МАКСИМУМ"
Поздравление с Днем ангела Матвея в прозе и стихах
У Матвея ныне праздник,
Друзей прибыло многое.
Цветы есть и подарки,
И объятия, и поцелуи.
Но главное в том,
Чтобы и дальше этому дому
Улыбалась Судьба искренне,
Чтобы жили Надежда и Вера,
И Любовь, расправил крылья,
Каждое сердце здесь согрело.
***
В День ангела желаю тебе. Матфей, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах, чтобы все твои начинания были претворены в жизнь, чтобы тебя всегда сопровождали удача, процветание и успех!
***
Пусть, Матвей, все будет хорошо,
Пусть удача в дверь постучится,
Чтоб успех большой к тебе пришел
И помог желаньям воплотиться!
Пусть удача, счастье в дверь твою
Постучатся, чтоб навек останется!
Радуйся ты прожитому дню,
Чтоб по пустякам не волноваться!
Поздравление с Днем ангела Матвея в стихах и прозе / Фото "ТСН"
В День ангела желаю тебе, Матфей, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах, чтобы все твои начинания были претворены в жизнь, чтобы тебя всегда сопровождали удача, процветание и успех!
***
Пьем сегодня за Матвея.
С именинами, Матвей!
Нет Матвея здоровее
На нашей планете всей.
Ты красив душой и телом,
В дружбе и любви – всегда,
Да и занят нужным делом
Ничем тебя года!
С вечной спутницей-удачей
Быть в согласии сумей:
Как на свете жить иначе?
Пей и не больше, Матвей!