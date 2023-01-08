С Днем ангела Марии: красивые открытки-поздравления для именинницы

Сегодня свой День ангела отмечают девушки и женщины с именем Мария. Это имя имеет библейские корни и в переводе означает с древнееврейского языка означает "желанная". Не забудьте сегодня поздравить их с этим важным праздником и пожелать самого важного.

Марии наделены такими качествами, как доброта, надежность, порядочность и гуманность. Они всегда готовы прийти на помощь и подать руку попавшим в беду, отмечает 24 канал.

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День ангела Марии празднуют несколько раз в году:

8, 12 и 31 января;

8, 19 и 25 февраля;

2 и 20 марта;

2, 14, 17, 21 и 25 апреля;

10 и 17 мая;

5, 11, 15, 17, 20, 22, 24 и 25 июня;

17 и 25 июля;

4, 18, 22 и 24 августа;

8, 21 и 28 сентября;

2, 11 и 21 октября;

11 и 15 ноября.

Картинки-поздравления с Днем ангела Марии

Картинки с Днем ангела Марии 2023 / Фото "То есть Львов"

Картинки-поздравления с Днем ангела Марии / Фото "ТСН"

Картинки-поздравления с Днем ангела Марии 2023 / Фото "Факты"

Поздравление с Днем ангела Марии в картинках / Фото "Радио ТРЕК"

Картинки-поздравления с Днем ангела Марии / Фото из открытых источников

День ангела Марии 2023 – картинки-поздравления, красивые открытки / Фото "УНИАН"

С Днем ангела Марии – картинки-поздравления с именинами / Фото "Факты"

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Красивые открытки-поздравления с Днем ангела Марии / Фото "Доброта"