С Днем ангела Андрея: замечательные картинки-поздравления с именинами
Согласно церковному календарю, 13 декабря в Украине свой День ангела отмечают мужчины с именем – Андрей. Это имя с греческого языка переводится как "мужественный", "отважный". По случаю этого праздника мы сделали подборку открыток.
Имя Андрей всегда отличалось своей популярностью среди славянских народов. С самого детства владелец этого имени достаточно непоседлив и энергичен. Он четко понимает свои желания и настойчиво достигает тех целей, которые поставил перед собой, отмечает 24 канал.
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В течение года именины Андрея отмечают в следующие даты:
- 27 января;
- 17, 21 февраля;
- 7 марта;
- 28 апреля;
- 31 мая;
- 5, 11, 23, 25, 26 июня;
- 3, 13, 17, 19, 22 июля;
- 17 августа;
- 1, 19, 20, 23, 28 сентября;
- 4, 5, 6, 7, 15, 23, 30, 31 октября;
- 9, 11 ноября;
- 11, 13, 15, 16 декабря.
Картинки-поздравления с Днем ангела Андрея
Картинки с Днем ангела Андрея 2022 / Фото "НВ"
Картинки-поздравления с Днем ангела Андрея / Фото "ТСН"
Поздравление с Днем ангела Андрея в картинках / Фото "Люкс ФМ"
Картинки-поздравления с Днем ангела Андрея / Фото "НВ"
День ангела Андрея 2022 – картинки-поздравления / Фото "ТСН"
С именинами Андрея – красивые открытки с праздником / Фото "Люкс ФМ"
С Днем ангела Андрея – картинки-поздравления с именинами / Фото "НВ"
С Днем ангела Андрея – красивые картинки-поздравления / Фото "ТСН"
Именины в Андрее – картинки / Фото "Люкс ФМ"
Картинки-поздравления с Днем ангела Андрея / Фото "ТСН"
День ангела Андрея – картинки-поздравления / Фото "Люкс ФМ"