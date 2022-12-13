С Днем ангела Андрея: замечательные картинки-поздравления с именинами

Согласно церковному календарю, 13 декабря в Украине свой День ангела отмечают мужчины с именем – Андрей. Это имя с греческого языка переводится как "мужественный", "отважный". По случаю этого праздника мы сделали подборку открыток.

Имя Андрей всегда отличалось своей популярностью среди славянских народов. С самого детства владелец этого имени достаточно непоседлив и энергичен. Он четко понимает свои желания и настойчиво достигает тех целей, которые поставил перед собой, отмечает 24 канал.

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В течение года именины Андрея отмечают в следующие даты:

27 января;

17, 21 февраля;

7 марта;

28 апреля;

31 мая;

5, 11, 23, 25, 26 июня;

3, 13, 17, 19, 22 июля;

17 августа;

1, 19, 20, 23, 28 сентября;

4, 5, 6, 7, 15, 23, 30, 31 октября;

9, 11 ноября;

11, 13, 15, 16 декабря.

Картинки-поздравления с Днем ангела Андрея

Картинки с Днем ангела Андрея 2022 / Фото "НВ"

Картинки-поздравления с Днем ангела Андрея / Фото "ТСН"

Поздравление с Днем ангела Андрея в картинках / Фото "Люкс ФМ"

Картинки-поздравления с Днем ангела Андрея / Фото "НВ"

День ангела Андрея 2022 – картинки-поздравления / Фото "ТСН"

С именинами Андрея – красивые открытки с праздником / Фото "Люкс ФМ"

С Днем ангела Андрея – картинки-поздравления с именинами / Фото "НВ"

С Днем ангела Андрея – красивые картинки-поздравления / Фото "ТСН"

Именины в Андрее – картинки / Фото "Люкс ФМ"

Картинки-поздравления с Днем ангела Андрея / Фото "ТСН"

День ангела Андрея – картинки-поздравления / Фото "Люкс ФМ"