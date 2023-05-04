Спасают человеческие жизни: лучшие картинки-поздравления с Международным днем пожарных

Международный день пожарных отмечают ежегодно 4 мая. В этот день чествуют тяжелую работу пожарных, спасающих человеческие жизни в условиях опасности. Мы собрали самые лучшие картинки-поздравления с Международным днем пожарных.

Каждый год 4 мая во всем мире отмечают Международный день пожарных. Цель этого праздника – повышение внимания к работе пожарных и их важности в нашей жизни. В этот день мы можем проявить благодарность этим людям, которые каждый день рискуют своей жизнью, чтобы спасти других. 24 Канал собрал лучшие картинки-поздравления с Международным днем пожарных.

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Картинки-поздравления с Международным днем пожарных



С Днем пожарного / Фото Inforoom



С Днем пожарного / Фото Inforoom



С Днем пожарного / Фото ГСЧС



С Днем пожарного / Фото Апостроф



С Днем пожарного / Фото Мост Днепр