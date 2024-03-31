С Воскресением Христовым: самые красивые картинки-поздравления в день светлого праздника Пасхи
31 марта 2024, 11:00Читати новину українською
В этом году римо-католики празднуют Пасху 31 марта. Даже в эти сложные времена важно поднимать друг другу настроение и радовать родных и близких приятными словами.
Lifestyle 24 собрал для вас картинки-поздравления с этим светлым праздником. Если вы не можете лично поздравить близких – используйте эту подборку пасхальных открыток с поздравлениями, которые вы сможете отправить.
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Поздравления с Пасхой в открытках и картинках
Картинки к празднику Пасхи / Фото UAportal
Поздравления с Пасхой / Фото tsatu.edu.ua
Открытка к Пасхе / Фото orner.com.ua
Поздравления с Пасхой / Фото Pinterest