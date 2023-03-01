С первым днем весны: невероятные картинки-поздравления для родных и близких

Весна – прекрасная пора, дающая надежду на перемены. Поскольку природа вокруг оживает, а солнце дарит больше света и тепла. Поэтому в сердце появляется надежда на лучшее, которой хочется поделиться с родными и близкими.

Слово "весна" происходит из индоевропейского слова "ves", что означает "светлый и живой". Именно поэтому в представлениях наших предков весна всегда была восстановлением всего живого от зимнего сна, пишет 24 Канал.

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Невероятные картинки-поздравления с первым днем весны

Издавна согласно украинской народной традиции по случаю первого дня весны исполняли специальные песни – веснянки, сопровождавшиеся обрядовыми танцами и играми. Тогда люди радовались приходу нового времени года и поздравляли друг друга с пробуждением природы.

Поэтому предлагаем подборку замечательных картинок-поздравлений с первым днем весны, которые можно отправить своим родным и близким.



Картинки-поздравления с первым днем весны 2023 / Фото Pinterest Картинки-поздравления с первым днем весны 2023 / Фото Pinterest

Невероятные картинки-поздравления с весной / Фото Pinterest



Картинки-поздравления для родных и близких с весной / Фото Pinterest Картинки-поздравления для родных и близких с весной / Фото Pinterest



Картинки-поздравления с весной 2023 / Фото Pinterest Картинки-поздравления с весной 2023 / Фото Pinterest

Первый день весны: красивые картинки-поздравления для родных / Фото Pinteres