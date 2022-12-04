Международный день объятий 2022: история и красивые картинки-поздравления с праздником

4 декабря в мире и Украине отмечают замечательный праздник – День объятий. Иногда когда нечего сказать, лучше обнять человека, ведь это тоже проявление любви и заботы. Объятия способны заменить многие слова, ведь это невербальная форма общения.

Согласно традиции этого праздника можно также обнимать незнакомых людей. Обнимая других, мы даем им радость и множество положительных эмоций. Таким образом, мы можем подбодрить кого-то, выразить благодарность, успокоить или показать свое неравнодушие. По случаю такого невероятного праздника мы подготовили для вас подборку картинки-поздравления для родных и знакомых или незнакомых людей, пишет 24 канал.

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История Международного дня объятий

Международный день объятий был начат 21 января 1986 года в США. Однако его также отмечают 4 декабря.

Такая необычная идея появилась у пастора одной из протестантских церквей – Кевин Заборни. Он заметил, что американцы не проявляют своих чувств и слишком сдержанны, чтобы сохранить свою неприкосновенность. Кто-то стесняется показывать свои чувства на публике, а кто-то вообще считает прикосновения панибратскими отношениями, недопустимыми в общении с незнакомцами.

Так что пастор решил вложить в него христианское содержание. Все люди – сестры и братья, а объятия – это действие, которое помогает признать и понять это. И хотя такая идея была начата в узком кругу, она приобрела общенациональные масштабы, ведь цель праздника – это не бояться проявлять свои эмоции в обществе .

Достаточно недавно эта традиция поступила и в Украину и особенно популярна среди молодежи.

Кроме этого существуют научные подтверждения в пользу объятий:

они помогают укрепить иммунитет;

повышают уровень гемоглобина в крови;

стимулируют центральную нервную систему;

снижают риск сердечных заболеваний и уровень гормона стресса (кортизол).

Картинки-поздравления с международным днем объятий

День объятий - картинки-поздравления / Фото "ТСН"

Международный день объятий – горные открытки / Фото "НВ"

Поздравления в картинках с Международным днем объятий / Фото "Радио Трек"

День объятий 2022 – замечательные картины-поздравления / Фото "ТСН"

Картинки-поздравления с Международным днем объятий / Фото "НВ"

Поздравления с Международным днем объятий – картинки / Фото "ТСН"

День объятий в Украине – поздравление с праздником в картинках / Фото "НВ"

Международный день объятий 2022 – картинки-поздравления Фото "ТСН"