Для безумных котолюбов: яркие поздравления с Международным днем кота в картинках

Каждый год 8 августа в мире отмечают Международный день кошек. Его празднуют по инициативе Международного фонда защиты животных Animal Welfare с целью чествования домашних питомцев и привлечения внимания к проблеме бездомных кошек.

Поздравьте друзей и коллег-владельцев кошек с праздником и пожелайте, чтобы их любимцы в дальнейшем дарили им утешение и радость! По случаю этого милого и позитивного праздника 24 Канал подготовил подборку ярких картинок, которыми вы точно захотите поделиться.

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Картинки-поздравления для котолюбов



Поздравления с Днем кота в картинках / Фото Pixabay



Картинки-поздравления с Международным днем кота / Фото Pixabay



Международный день кота – поздравления в картинках / Фото из открытых источников



Поздравления с Международным днем кота 2023 / Фото из открытых источников

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Международный день кота 2023 – открытки / Фото из открытых источников



Картинки-поздравления с Днем кота / Фото из открытых источников