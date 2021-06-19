Желаем всех благ: картинки-поздравления с Днем фермера 2021

19 июня 2021 , 07:00
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Источник:

24 канал

День фермера в Украине отмечают 19 июня. Ежегодно этот день празднуют тысячи украинских фермеров. Аграрии являются весомой частью общества, а их труд считается примером выносливости и настойчивости.

Редакция Lifestyle 24 искренне поздравляет всех фермеров Украины с их профессиональным праздником! Желаем, чтобы ваш труд всегда был легким и приносил удовольствие, а собирать надо было не только урожай, но и замечательные положительные эмоции!

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День фермера – 2021: картинки-поздравления


День фермера 2021: картинки-поздравления


Поздравления с Днем фермера 2021


День фермера 2021 в Украине: открытки


День фермера в Украине празднуют 19 июня


Картинки-поздравления с Днем фермера 2021


Поздравляю с Днем фермера 2021!


С профессиональным праздником фермера!

Автор: Квітослава Туз