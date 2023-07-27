С Днем ангела Владимира: красивые поздравления с именинами в картинках

28 июля на Украине отмечают День ангела Владимира. В этот день чтят память князя Владимира, который крестил Киевскую Русь и адресуют поздравления всем мужчинам с этим именем.

Они очень хорошие люди, всегда придут на помощь и ничего не потребуют. С удовольствием поделятся своими знаниями и умениями с теми, кто этого захочет. Поздравьте Владимиров с именинами искренними словами и картинками, которые подготовил 24 Канал.

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Отметим, что сегодня праздник и глава нашего государства – Владимир Зеленский. Уже около полутора лет с начала полномасштабного вторжения он вдохновляет украинцев и весь мир своим лидерством, мужеством и смелостью. Вместе с ним Украина проходит сверхсложные испытания и борется за будущее многих поколений.

Картинки-поздравления с Днем ангела Владимира



Поздравление с Днем ангела Владимира в картинках / Фото Pinterest



Картинки-поздравления с Днем ангела Владимира / Фото Pinterest



День ангела Владимира – поздравления в картинках / Фото Pinterest



Картинки-поздравления с Днем ангела Владимира / Фото из открытых источников



Картинки-поздравления с Днем ангела Владимира / Фото из открытых источников



Картинки-поздравления с Днем ангела Владимира / Фото из открытых источников