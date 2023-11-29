Эти люди – ярые карьеристы: 3 знака зодиака

Есть люди, которые готовы работать чуть ли не 24/7, чтобы добиться желаемого результата. Они – ярые карьеристы.

Крупнейшие карьеристы – Львы, Овны и Козероги. Эти люди целеустремленные и уверенно идут к своей цели, пишет 24 Канал.

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Козерог

Родившиеся под этим знаком зодиака чрезвычайно трудолюбивы. Они ответственны и стараются всегда выполнять поставленные задачи как можно лучше. Козероги – настоящие карьеристы.

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Лев

Эти люди ненавидят, когда ими кто-то командует. Львы стараются быстро подняться по карьерной лестнице. Всегда желают быть лидерами.

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Овен

Овны готовы трудиться в поте лица, чтобы обеспечить финансовую стабильность. В основном они не разбрасываются заработанными деньгами. Знают им цену, не всегда ли ищут дополнительные способы заработка. Овны стремятся к росту и развитию.

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