Будут ли украинцы иметь выходные в октябре: календарь важных дат

В октябре есть несколько важных праздников. В частности, День защитников и защитниц Украины, День украинского казачества, День освобождения Украины от фашистских захватчиков.

Традиционно на праздники у украинцев были дополнительные выходные. Впрочем, в условиях полномасштабной войны России против Украины все изменилось. Потому что по закону в условиях военного положения такие выходные не предусмотрены. А какие праздники нас ожидают в октябре этого года – подскажет 24 Канал.

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Украинцы будут отдыхать в октябре 2023 только в официальные выходные - субботу и воскресенье. Таким образом, есть 22 рабочих дня и 9 выходных. Исходными будут 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 октября.

Календарь праздников на октябрь 2023