Какую воду нельзя использовать для полива: ответ удивит

Полив для комнатных растений безусловно важен, потому что от этого зависит их здоровье и развитие. Следует знать об этом больше.

Комнатные растения будут радовать вас своим видом, если вы будете знать, как за ними ухаживать. Чем и как нельзя поливать комнатные растения в жару – расскажет 24 Канал.

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Как следует поливать комнатные растения в жару

Поливайте растения непосредственно под корень растения, чтобы вода не оказалась на листьях. Относительно листьев, можете опрыскивать их из распылителя.



Полив под корень / Фото "Язык цветов"

Оптимальный вариант для полива – дождевая вода. Она больше всего напоминает растениям природные условия.



Дождевая вода / Фото Ecosoft.ua

Лучшее время для полива в жару – утро или поздний вечер. В это время температура воздуха ниже, и растения смогут лучше впитывать влагу. Избегайте полива в середине дня, когда солнце наиболее активно. Потому что это вредит растениям: вода не успеет дойти до корней, а поверхность земли может потрескаться.

Проверяйте влажность почвы перед поливом, с помощью пальца. Это поможет определить, необходимо ли поливать растение.



Проверка земли / Фото Kvitofor

Воду для полива рекомендуется отстаивать по крайней мере 1-2 дня. Не используйте холодную воду, потому что это большой стресс для комнатных растений. Они этого не любят, поэтому могут даже погибнуть.