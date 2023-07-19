Какую воду нельзя использовать для полива: ответ удивит
Полив для комнатных растений безусловно важен, потому что от этого зависит их здоровье и развитие. Следует знать об этом больше.
Комнатные растения будут радовать вас своим видом, если вы будете знать, как за ними ухаживать. Чем и как нельзя поливать комнатные растения в жару – расскажет 24 Канал.
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Как следует поливать комнатные растения в жару
Поливайте растения непосредственно под корень растения, чтобы вода не оказалась на листьях. Относительно листьев, можете опрыскивать их из распылителя.
Полив под корень / Фото "Язык цветов"
- Оптимальный вариант для полива – дождевая вода. Она больше всего напоминает растениям природные условия.
Дождевая вода / Фото Ecosoft.ua
Лучшее время для полива в жару – утро или поздний вечер. В это время температура воздуха ниже, и растения смогут лучше впитывать влагу. Избегайте полива в середине дня, когда солнце наиболее активно. Потому что это вредит растениям: вода не успеет дойти до корней, а поверхность земли может потрескаться.
- Проверяйте влажность почвы перед поливом, с помощью пальца. Это поможет определить, необходимо ли поливать растение.
Проверка земли / Фото Kvitofor
Воду для полива рекомендуется отстаивать по крайней мере 1-2 дня. Не используйте холодную воду, потому что это большой стресс для комнатных растений. Они этого не любят, поэтому могут даже погибнуть.
- Обычно растения поливают 2-3 раза в неделю. Одновременно отталкивайтесь от потребностей каждой из них.