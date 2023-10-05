Какую стрижку сделать этой осенью: Сирша Ронан показала безупречный вариант

Парикмахер, создающий стильные прически Шарлиз Терон, Кристен Стюарт, показал роскошное фото Сирши Ронан. Ее ультракороткая стрижка боб – тренд этой осенью.

Актриса Сирша Ронан вдохновляет на новую осеннюю стрижку. Она посетила показ Louis Vuitton на Неделе моды в Париже и ослепила своей красотой всех.

Смотрите также Как выглядеть моложе своего возраста: эти 6 секретов действительно действуют

Стрижка Сирши Ронан – тренд сезона

Парикмахер Адир Абергель создал Сирши Ронан идеальную стрижку на октябрь. Слегка иссеченная обработка кончиков и длина до подбородка создала изысканный и подобострастный образ. Такой боб звездный парикмахер уложил с легким изгибом посередине.

Короткая и острая стрижка боб суперпопулярна в этом сезоне. Она очень актуальна в период, когда мы носим теплые свитера с горлом.

Стрижку боб можно делать по-разному, находя идеальный вариант именно для себя.

Стиль Сирши Ронан – с лицом в веснушках, выделенными бровями, румяными щеками и свежей кожей идеально подходит для осени.