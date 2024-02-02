Вылез или не вылез: сурок Тимко спрогнозировал погоду на весну

Традиционно 2 февраля харьковский сурок Тимка предсказывает, когда в Украине потеплеет. В этом году грызун вылез из норы и сообщил, что весна придет аж в середине марта.

Дело в том, что животное не увидело свою тень. Поэтому зимний холод еще затянется, отмечает 24 Канал.

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Как появился День сурка

Во времена Римской империи 2 февраля люди праздновали День ежа. Именно по поведению этого животного определяли, какой будет погода в ближайшее время. Для этого нужно было разбудить ежа и смотреть, увидит ли он свою тень.

В Германии погоду предсказывали барсуки, а уже в США – сурки. Впервые этот праздник отмечали в штате Пенсильвания в 1886 году. В частности, там проживает сурок, по имени Фил. Ежегодно 2 февраля грызуна вытаскивают из норы в городе Панксатони. Тысячи людей выходят на улицы, чтобы узнать, каким будет прогноз.

Интересно, что предсказания Фила почти никогда не сбываются. Хотя сурок является достаточно известным в мире. Кроме того, он имеет домик на Индюшиной горе, где и проживает. Особенно люди начали обращать внимание на прогнозы грызуна, когда в 1993 году вышел фильм "День сурка". Это американская комедия, режиссером которой является Гарольд Ремис.