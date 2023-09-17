Орхидея расцветет на ваших глазах: полейте ее такой водой

Орхидеи – довольно капризные комнатные цветы, которым нужен особый уход. Это касается такой процедуры, как полив.

От полива зависит, каким будет цветение и будет ли оно вообще. Частота полива зависит от температуры в доме, влажности воздуха, субстрата. Простое правило – лить воду только тогда, когда субстрат полностью высохнет. А какая вода лучше подходит орхидеи – расскажет 24 Канал.

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Какой водой следует поливать орхидеи

Здесь следует помнить, что обычная вода из крана плохо сказывается на здоровье этого цветка. А все потому, что она содержит достаточно жесткие и агрессивные вещества, плохо влияющие на рост растения. Потому такую воду лучше не брать.

Специалисты же советуют поливать орхидеи отстоянной несколько суток водой, кипяченой или природной – из дождя или талого снега.

Какими способами поливают орхидею

Многие люди не знают об этом способе, но он достаточно эффективен. Можно полить цветок горячей водой из душа. В такой метод хорошо очищаются листья от пыли, смываются вредители. К тому же увеличивается цветение. Поливать нужно равномерно, а затем вода должна стечь. Процедуру проводят 2-3 раза в месяц.



Полив из душа / Фото "Цветок ЮА"

Самым популярным методом полива является погружение. Нужно вытащить из горшка орхидею и поставить в теплую воду только в пластиковом поддоне. Она должна стоять так до получаса, а потом надо, чтобы лишняя вода стекла. На несколько дней лучше не оставлять цветок в воде, потому что могут набухнуть листья.



Полив в поддоне / Фото "Лепесток"

Также орхидеи можно опрыскивать. Это можно делать через день из распылителя на расстоянии 20–30 сантиметров. Особенно актуально в жаркую погоду. Опрыскивать следует в разных местах, чтобы освежить их полностью. После процедуры листья становятся более насыщенного цвета. А вот зимой так поливать цветок нельзя, потому что замерзнет.



Опрыскивание орхидеи / Фото Freepik