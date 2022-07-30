30 июля – день Святогорской иконы Божией Матери, которая исцеляет людей от недугов
30 июля верующие чтят Святогорскую икону Божией Матери. В этот день отмечают международный день дружбы. Кто празднует именины в этот день и какие памятные даты 30 июля – читайте дальше.
Именины: кто в этот день празднует день Ангела
30 июля день Ангела отмечают Леонид, Марина, Маргарита, сообщает 24 канал. Поздравьте их с именинами прозой, стихами или красивыми картинками .
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Этот день в Украине и мире
- Международный день дружбы;
- Всемирный день вышивки;
- День свекра;
- День дружбы.
Праздник в церковном календаре
30 июля верующие чтят Святогорскую икону Божией Матери, которая исцеляет людей от недугов.
Древняя икона уцелела от разграбления Святогорского монастыря в 1787 году. В сентябре 1992 года икону крестным ходом перенесли в Святогорский монастырь и поставили в Успенском соборе.
Святогорская икона Божией Матери является чудотворной. Молитва и Акафист Святогорской иконы Божией Матери помогают исцелиться от лимфаденита, болезни почек, бронхиальной астмы. Также семья помогает женщинам забеременеть и родить ребенка. Говорят, что молитвы к иконе даже помогали исцелиться от онкологических заболеваний.
Приметы 30 июля
- Гроза – осень будет дождливая;
- Холодный вечер – следующий день будет жарким;
- Белые облака на небе с дождем – до смены погоды.
Что нельзя делать 30 июля
- Сегодня нельзя смотреть на грозы, ведь спустя некоторое время можно ослепнуть;
- Друзьям нельзя спорить и ссориться, поскольку дружба может испортиться навсегда;
- Никому не следует в этот день рассказывать свои секреты.