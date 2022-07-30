30 июля – день Святогорской иконы Божией Матери, которая исцеляет людей от недугов

30 июля верующие чтят Святогорскую икону Божией Матери. В этот день отмечают международный день дружбы. Кто празднует именины в этот день и какие памятные даты 30 июля – читайте дальше.

Именины: кто в этот день празднует день Ангела

30 июля день Ангела отмечают Леонид, Марина, Маргарита, сообщает 24 канал. Поздравьте их с именинами прозой, стихами или красивыми картинками .

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Этот день в Украине и мире

Международный день дружбы;

Всемирный день вышивки;

День свекра;

День дружбы.

Праздник в церковном календаре

30 июля верующие чтят Святогорскую икону Божией Матери, которая исцеляет людей от недугов.

Древняя икона уцелела от разграбления Святогорского монастыря в 1787 году. В сентябре 1992 года икону крестным ходом перенесли в Святогорский монастырь и поставили в Успенском соборе.

Святогорская икона Божией Матери является чудотворной. Молитва и Акафист Святогорской иконы Божией Матери помогают исцелиться от лимфаденита, болезни почек, бронхиальной астмы. Также семья помогает женщинам забеременеть и родить ребенка. Говорят, что молитвы к иконе даже помогали исцелиться от онкологических заболеваний.

Приметы 30 июля

Гроза – осень будет дождливая;

Холодный вечер – следующий день будет жарким;

Белые облака на небе с дождем – до смены погоды.

Что нельзя делать 30 июля