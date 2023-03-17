17 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
17 марта 2023, 07:50Читати новину українською
17 марта в православном календаре упоминают святого Герасима Иорданского. Кроме того, на эту дату приходится день мучеников Павла и Юлиании, казненных за христианскую веру. Также во многих странах отмечают День святого Патрика.
День ангела сегодня празднуют Александр, Василий, Вячеслав, Герасим, Григорий, Даниил, Павел, Иаков, информирует 24 Канал.
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Народные приметы на 17 марта
- Если на улице много птиц, то ожидать тепла.
- Если заметили, что грачи летают стаями и гнездятся, погода будет очень переменчивой.
- Грачи громко кричат – скоро будет дождь.
- Если ночь в этот день – безоблачна, то весна будет теплой.
- Если утром будет туман, тогда в день будет солнечная погода.
Приметы на 17 марта / Фото Canva
Что нельзя делать 17 марта
- Не стоит кричать на других людей и сплетничать.
- Не отказывайте просящим милостыню.
- Не покупайте дорогие вещи.
- Не одевайте новую обувь, потому что может болеть спина.