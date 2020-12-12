12 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
12 декабря в народном календаре отмечается Парамон Зимоуказатель. Другие названия праздника: "Парамон", "Парамонов день", "Зорник".
Именинины сегодня празднуют: Даниил, Федор.
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Народные приметы на 12 декабря
– Снег пошел 12 декабря – скоро будет метель.
– Рассвет окрашен в красный свет утром 12 декабря – скоро начнутся сильные ветры.
– Снег еще не выпал – до 19 декабря будут сильные морозы.
Что можно делать 12 декабря
- Для того, чтобы привлечь удачу в свою жизнь – одолжите какую-то безделушку у соседей.
Что нельзя делать 12 декабря
- Нельзя подметать в доме разными вениками.
- Сегодняшний день считается не слишком счастливым, поэтому не рекомендуется в этот день назначать важные встречи или планировать важные события.
- Сон, который вам приснится сегодня – вещий. Рассказывать о нем никому нельзя.
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