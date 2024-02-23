Кого чествуют христиане 23 февраля: что нельзя делать сегодня

23 февраля христиане чтят память священномученика Поликарпа, епископа Смирнского. Известно, что мужчина посвятил церкви сорок лет. Ранее этот праздник приходился на 8 марта.

Также в мире сегодня отмечается Международный день противодействия буллингу и Всемирный день взаимопонимания и мира. Подробнее расскажет LifeStyle 24.

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День памяти священномученика Поликарпа

Святой Поликарп учился у апостола Иоанна Богослова. Именно он сделал священномученика епископом. Произошло это в одном из городов Малой Азии в 96 году. В те времена Римом правил император Марк Аврелий. Однажды он приказал воинам схватить Поликарпа. Мужчина знал, что такое несчастье случится. Ведь как-то увидел видение.

Впоследствии епископа привязали к столбу, разожгли костер, чтобы сжечь его живьем. Однако тогда произошло настоящее чудо. Ведь огонь никак не навредил Поликарпу. Поэтому отступники начали прокалывать тело святого. Его кровь смогла потушить пламя. Известно, что священномученик умер в Пасхальную субботу в 156 году.

Что нельзя делать

Нельзя ссориться, сквернословить и сплетничать.

Запрещено заниматься тяжелым физическим трудом.

Лучше не думать о плохом.

Народные приметы

Туман – к дождливому лету.

Если увидите лед в водоемах, то весной будет плохая рыбалка.

Если воробьи будут выть гнезда, то скоро придет тепло.

Если услышите стук дятла, то ждите позднюю весну.

Что еще отмечают

23 февраля отмечается Международный день противодействия буллингу. Интересно, что этот праздник имеет еще одну дату – третью пятницу ноября. Сегодня, в частности, вспоминают о поступке школьников из Новой Шотландии. Дело в том, что их одноклассника постоянно оскорбляли, потому что он носил рубашку розового цвета. Поэтому однажды ребята, Дэвид Шепард и Трэвис Прайс, решили выступить против буллинга. Они приобрели 50 розовых рубашек и попросили одеть их других детей. Затем о таком поступке узнало международное сообщество.

Кроме того, сегодня есть еще один праздник – Всемирный день взаимопонимания и мира. Именно 23 февраля 1905 года основали организацию Rotary International. В частности, она объединяет бизнесменов, которые могут предоставлять гуманитарные услуги. Такая инициатива должна популяризировать мир и доброжелательность во всем мире.