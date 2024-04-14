14 апреля – какой церковный праздник: почему сегодня не стоит охотиться на лис
14 апреля по новому церковному календарю почитается память святого Мартина, исповедника, Папы Римского. Когда-то ребята в этот день ходили свататься к девушкам. Говорят, что такая традиция дарила счастливые отношения влюбленной паре.
Также существовало мнение, что в праздник на улице гуляет нечисть. Поэтому люди носили с собой амулеты и обереги. Подробнее читайте на сайте LifeStyle 24.
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День памяти святого Мартина, исповедника, Папы Римского
Святой Мартин родился в регионе Тоскана, что в Италии. Получив хорошее образование, он пошел в Римскую церковь. Впоследствии мужчине предложили должность Папы Римского. Произошло это, когда умер его предшественник – Феодосий.
Мартин Исповедник был искренним христианином, поэтому выступал против ереси, которая царила в те времена. Однажды он даже написал письмо Константинопольскому патриарху Павлу. Из-за этого святого осудили.
Сначала Папа Римский Мартин находился на острове, а потом ему велели поехать в Константинополь. Мужчину ждала казнь, однако ее заменили на ссылку. Его отправили в Херсонес, где святой и умер.
Что нельзя делать
- Нельзя употреблять алкогольные напитки, мясные и молочные продукты, курить и возвращаться к другим плохим привычкам, развлекаться, потому что продолжается пост.
- Запрещено ссориться и сквернословить.
- Не рекомендуется охотиться на лис, потому что привлечете проблемы.
- Не стоит вредить воронам, иначе они принесут неурядицы.
Народные приметы
- Теплый и солнечный день – к богатому урожаю.
- Если увидите ворон на земле, то ждите хорошую погоду.
- Если же вороны будут летать стаями, то будет холодно.
Что еще отмечают
Ежегодно на второе воскресенье апреля приходится Всемирный день борьбы с сексуальным насилием над детьми. Сегодня привлекают особое внимание к этому вопросу, ведь проблема до сих пор остро стоит в обществе.
Кроме того, 14 апреля отмечается День добрых дел. Инициатором праздника является Шари Арисон, бизнес-леди и израильская меценатка. А ввела его благотворительная организация "Руаха Това". Впервые событие состоялось в 2007 году.