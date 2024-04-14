14 апреля – какой церковный праздник: почему сегодня не стоит охотиться на лис

14 апреля по новому церковному календарю почитается память святого Мартина, исповедника, Папы Римского. Когда-то ребята в этот день ходили свататься к девушкам. Говорят, что такая традиция дарила счастливые отношения влюбленной паре.

Также существовало мнение, что в праздник на улице гуляет нечисть. Поэтому люди носили с собой амулеты и обереги. Подробнее читайте на сайте LifeStyle 24.

Важно Когда в Украине будут отмечать Пасху 2024: традиции праздника

День памяти святого Мартина, исповедника, Папы Римского

Святой Мартин родился в регионе Тоскана, что в Италии. Получив хорошее образование, он пошел в Римскую церковь. Впоследствии мужчине предложили должность Папы Римского. Произошло это, когда умер его предшественник – Феодосий.

Мартин Исповедник был искренним христианином, поэтому выступал против ереси, которая царила в те времена. Однажды он даже написал письмо Константинопольскому патриарху Павлу. Из-за этого святого осудили.

Сначала Папа Римский Мартин находился на острове, а потом ему велели поехать в Константинополь. Мужчину ждала казнь, однако ее заменили на ссылку. Его отправили в Херсонес, где святой и умер.

Что нельзя делать

Нельзя употреблять алкогольные напитки, мясные и молочные продукты, курить и возвращаться к другим плохим привычкам, развлекаться, потому что продолжается пост.

Запрещено ссориться и сквернословить.

Не рекомендуется охотиться на лис, потому что привлечете проблемы.

Не стоит вредить воронам, иначе они принесут неурядицы.

Народные приметы

Теплый и солнечный день – к богатому урожаю.

Если увидите ворон на земле, то ждите хорошую погоду.

Если же вороны будут летать стаями, то будет холодно.

Что еще отмечают

Ежегодно на второе воскресенье апреля приходится Всемирный день борьбы с сексуальным насилием над детьми. Сегодня привлекают особое внимание к этому вопросу, ведь проблема до сих пор остро стоит в обществе.

Кроме того, 14 апреля отмечается День добрых дел. Инициатором праздника является Шари Арисон, бизнес-леди и израильская меценатка. А ввела его благотворительная организация "Руаха Това". Впервые событие состоялось в 2007 году.