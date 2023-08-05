5 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

5 августа верующие чтят Почаевскую икону Божией Матери, которая является одним из самых уважаемых образов Богородицы по всей Украине.

Икона Почаевской Божией Матери исцеляет от слепоты, устаревших болезней и помогает вернуть пленных, пишет 24 Канал. 5 августа именины празднуют Федор, Трофим и Анна. Их можно поздравить красивыми картинками и словами в прозе и стихах.

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5 августа в церковном календаре

5 августа чествуют Почаевскую икону Божией Матери. Эта чудотворная икона хранится в Почаевской Лавре (Почаев, Кременецкого района, Тернопольской области).

К иконе Божией Матери Почаевской обращаются за исцелением от слепоты, устаревших болезней, а также за освобождением пленных. Образ помогает преодолеть сомнения и соблазны.

Искренняя молитва перед иконой избавляет от заболеваний суставов – артрита, артроза, подагры, бурсита, а еще – от болезней сердца и сосудов.

Лик Почаевской Богородицы является одной из величайших духовных святынь – он символизирует Божественное милосердие, прощение, защиту и благословение.

Главные запреты этого дня

Нельзя в этот день звать незнакомых людей в свой дом.

Нельзя в этот день скучать.

Приметы на 5 августа

Туман на рассвете – к погожому дню.

Совы кричат – к холодам.

Звезды ярко светят – до дождей.